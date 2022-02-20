"Я більше схиляюся до того, що золоті медалі завоює Динамо. Не в образу Шахтарю, але мені гра команди Мірчі Луческу подобається більше. У киян кожен футболіст знає, що йому робити на футбольному полі. До того ж, у складі "біло-синіх" багато молодих українців, які довели, що можуть виступати на високому рівні.

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Основна боротьба за бронзу розгорнеться між СК Дніпро-1 та Зорею. Тут я віддаю перевагу команді Ігора Йовічевіча. По-перше, у дніпрян є перевага у чотири очки, а по-друге, наставник зумів поставити підопічним якісний футбол.

Щодо того, хто за підсумками чемпіонату посяде місця з 13-го по 16-е... Якщо говорити на даний момент, то невдахами, на мій погляд, виявляться Минай і Маріуполь. А 13-ту і 14-ту сходинки посядуть Металіст 1925 і Інгулець", – сказав Назаренко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону УПЛ Шахтар випереджає Динамо на два пункти, замикає трійку СК Дніпро-1.

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