Назаренко назвал самый памятный матч за сборную Украины

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко вспомнил выступления в национальной команде.

"На чемпионате мира в Германии в 2006 году я не выходил на поле, но зато побывал на таком форуме, тоже останется в памяти на всю жизнь. А вот в 2012 году мне посчастливилось стать непосредственным участником финальной части чемпионата Европы. Классный получился поединок со шведами и наша волевая победа благодаря дублю Андрея Шевченко. С французами мы показали не лучший футбол, а вот в матче с англичанами во многом благодаря арбитру сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф турнира. Обидно.

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Что касается игроков, которым было сложно, то на первое место я бы поставил француза Франка Рибери. Этот полузащитник быстрый, техничный, хорошо видит поле.

Как сейчас перед глазами стоит гол, забитый в ворота сборной Германии в матче-открытии реконструированного НСК Олимпийский. Важный мяч удалось забить и сборной Англии на Днепр-Арене в 2009 году", – цитирует Назаренко Команда 1.

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