Назаренко назвав найпам'ятніший матч за збірну України

Екс-хавбек збірної України Сергій Назаренко пригадав виступи у національній команді.

"На чемпіонаті світу в Німеччині в 2006 році я не виходив на поле, але зате побував на такому форумі, що теж залишиться в пам'яті на все життя. А ось у 2012 році мені пощастило стати безпосереднім учасником фінальної частини чемпіонату Європи. Класний вийшов поєдинок зі шведами і наша вольова перемога завдяки дублю Андрія Шевченка. З французами ми показали не найкращий футбол, а ось в матчі з англійцями багато в чому завдяки арбітру збірна України не змогла пробитися в плей-офф турніру. Прикро.

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Що стосується гравців, яким було складно протистояти, то на перше місце я б поставив француза Франка Рібері. Цей півзахисник швидкий, технічний, добре бачить поле.

Як зараз перед очима стоїть гол, забитий у ворота збірної Німеччини в матчі-відкритті реконструйованого НСК Олімпійський. Важливий м'яч вдалося забити і збірній Англії на Дніпро-Арені в 2009 році", – цитує Назаренка Команда 1.

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