"Навечно благодарен", – Марлос выложил фото с Ахметовым в кругу своей семьи

Марлос опубликовал фотографию с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

Недавно украинский хавбек бразильского происхождения Марлос продлил контракт с Шахтером сроком на 3 года.

Марлос: Хочу закончить карьеру в Шахтере

Полузащитник на своей странице в социальной сети Instagram по случаю пролонгации соглашения поделился фотографией с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым. "Навечно благодарен", – подписал фотографию Марлос.

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Заметим, что в последнее время президент Шахтера Ринат Ахметов довольно редко появляется на публике.