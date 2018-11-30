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"Навечно благодарен", – Марлос выложил фото с Ахметовым в кругу своей семьи

11:27 363 Читати українською
"Навечно благодарен", – Марлос выложил фото с Ахметовым в кругу своей семьи
Марлос / Шахтер

Марлос опубликовал фотографию с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

Недавно украинский хавбек бразильского происхождения Марлос продлил контракт с Шахтером сроком на 3 года.

Марлос: Хочу закончить карьеру в Шахтере

Полузащитник на своей странице в социальной сети Instagram по случаю пролонгации соглашения поделился фотографией с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым. "Навечно благодарен", – подписал фотографию Марлос.

Марлос неожиданно прокомментировал продление контракта с Шахтером на русском языке

Заметим, что в последнее время президент Шахтера Ринат Ахметов довольно редко появляется на публике.

Gratidão eterna

Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Теги
Шахтер Шахтер Марлос Марлос Ринат Ахметов
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