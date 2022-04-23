"Никто не мог представить, когда мы общались в начале февраля, что сейчас, в конце апреля, в Мариуполе могут происходить такие вещи. И сегодня состояние до сих пор такое. Я никогда не сомневался, что президент клуба может так хорошо помочь украинцам, у него большое сердце.

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Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что, когда началась война, он сразу занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую важную позицию, а здесь – наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина", – отметил Де Дзерби в комментарии Денисов Time.

Напомним, что Ахметов взялся финансово помогать Украине, организуя доставку гуманитарной помощи во все пострадавшие от российских оккупантов регионы.

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