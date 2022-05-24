"Мы хотели, чтобы игра продолжалась, никто не хотел, чтобы кто-то прощался или не играл в матче. Хорошо, что они могли выехать из страны. Некоторые украинские футболисты тренировались в течение нескольких недель. Они играли с Шахтером и Динамо. Очевидно, что к ним присоединятся еще девять или десять игроков из Европы, у них будет хороший состав. Украинцы будут готовы на 100%. Мы тоже.

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У нас есть люди, которые просмотрели все три товарищеских матча сборной Украины. Мы проанализируем их. Участие в играх принимали только футболисты с чемпионата Украины, и многие из них были вычеркнуты из окончательного состава . У нас будет представление об определенных схемах игры соперника, но это может измениться, когда появятся Зинченко, Миколенко, Яремчук и Ярмоленко. Украина – хорошая команда, технически и тактически. Они играют первым номером и приедут на Хэмпден Парк, чтобы обыграть нас.

Все говорят, что Украина будет очень мотивированной. Но я думаю, вы увидите, что у наших ребят тоже есть мотивация поехать в Катар. Мы долго ждали этой возможности. Такой стране, как Шотландия, сложно пройти квалификацию на чемпионат мира. Трудно поставить себя в такое положение, когда мы в двух играх от путевки в Катар. Я, мой персонал и мои игроки полны решимости быть там.

Война в Украине? Это не повлияет ни на игру, ни на то, как они играют, ни на то, как мы играем. Это игра в футбол. Все в Европе продемонстрировали большую солидарность с Украиной. Мы провели игру против Польши, где собрали для них хорошую сумму денег. Мы знаем, что ситуация в их стране ужасная. Но это игра в футбол. Они хотят победить, и мы хотим победить. Я думаю, что это будет хорошая игра, правда", – цитирует Кларка The National .