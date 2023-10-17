"Классно, что мы победили, но еще классно то, как именно выиграли, забив на последней минуте. Поэтому это удовольствие, которое получили, – это часть процесса. То есть сейчас мы радуемся, но завтра будем думать о следующих поединках.

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Очень трудно на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который мы имели. Все же играли против чемпионов прошлого Евро, и в те моменты во втором тайме мы почувствовали на себе силу наших соперников. Но я видел, что наша команда билась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим.

Это такой вид спорта, в котором такие вещи случаются раз за разом. Это не значит, что это будет случаться всегда – мы будем выигрывать, будем побеждать на последних минутах – нам просто нужно стараться играть дальше и дальше. Но также правда, если ты неидеально реализуешь тактику на поле, и если ты не полностью со всем сердцем выкладываешься, то такие моменты будут просто невозможны.

Доволен ли результатом? Прежде всего доволен процессом. Доволен тем, что происходит, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки, как приезжают в сборную, бьются за свою национальную команду. Они прогрессируют, слушают нас. У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень длинной истории, на пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают", – цитирует Мельгосу Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины U-21 после первого тайма побеждала Англию 2:0, однако после перерыва растеряла свое преимущество. Уже в добавленное время финальную точку поставил вышедший на замену Илья Квасница, принеся "сине-желтым" сенсационную победу над действующими чемпионами Европы.

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