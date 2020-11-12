"Мы удовлетворены победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучше. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти.

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Возможность выиграть в такой ситуации – преимущество, хотя мы понимаем, сколько ошибок мы допустили, особенно во втором тайме, когда вели в два гола. Отсутствовал расчет, было много простых ошибок, неточностей и, соответственно, разочарований во время матча.

Не знаю, стал ли пенальти переломным моментом. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы почувствовали эти игры, почувствовали силу соперников, которые ждут такие моменты. У них есть очень хорошие техничные игроки. Мы плохо проявили себя в позиционных атаках. Однако это хороший материал для анализа", – цитирует Бженчека официальный сайт PZPN.

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