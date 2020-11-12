"Ми задоволені перемогою, але знаємо, що грали з сильною командою, яка сьогодні була кращою. Нам пощастило в кількох ситуаціях, суперник не забив пенальті.

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Можливість виграти в такій ситуації – перевага, хоча ми розуміємо, скількох помилок ми припустилися, особливо в другому таймі, коли вели в два голи. Був відсутній розрахунок, було багато простих помилок, неточностей і, відповідно, розчарувань під час матчу.

Не знаю, чи став пенальті переломним моментом. Ми втрачали м'яч в центрі поля, Україна йшла в контратаки. Ми відчули ці ігри, відчули силу суперників, які чекають на такі моменти. У них є дуже хороші технічні гравці. Ми погано проявили себе в позиційних атаках. Однак це хороший матеріал для аналізу", – цитує Бженчека офіційний сайт PZPN.

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