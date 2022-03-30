Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич записал свое имя в историю Мундиалей благодаря выходу на ЧМ-2022.

Специалист стал первым наставником в истории, который сумел квалифицироваться на чемпионат мира с четырьмя разными национальными командами, сообщает журналист Саша Ибрул.

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В 2010 году Халилходжич выводил на Мундиаль Кот-д'Ивуар, в 2014 – Алжир, а в 2018 – Японию. Примечательно, что он полностью проходил квалификацию со своими командами.

Подобное достижение могли бы записать в свой актив Бор Милутинович и Карлос Альберто Паррейра, которые выводили свои национальные команды на ЧМ 5 раз, однако не все из них из-за квалификации.

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