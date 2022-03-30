Египетская ассоциация футбол в своем Instagram опубликовала сообщение о подаче официальной жалобы на Сенегал из-за целого ряда инцидентов.

Салах чуть не стал жертвой безумных фанатов – звезду спасали несколько охранников

В частности, фанаты швыряли камни в автобус и разбили окна. На предматчевой тренировке болельщики демонстрировали непристойные жесты в адрес игроков сборной Египта, а на матче также появился плакат с грубым месседжем для Салаха.

Напомним, Сенегал вырвал путевку на ЧМ-2022, выиграв у серии пенальти. Салах не реализовал свой 11-метровый, чему помогли болельщики, светившие лазером ему в глаза во время исполнения.

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