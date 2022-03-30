Головний тренер збірної Марокко Вахід Халілходжич записав своє ім'я до історії Мундіалів завдяки виходу на ЧС-2022.

Фахівець став першим наставником в історії, який зумів кваліфікуватись на чемпіонат світу з чотирма різними національними командами, повідомляє журналіст Саша Ібрул.

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У 2010 році Халілходжич виводив на Мундіаль Кот-д'Івуар, у 2014-му – Алжир, а у 2018-му – Японію. Цікаво, що він повністю проходив кваліфікацію зі своїми командами.

Подібне досягнення могли б записати до свого активу Бора Мілутіновіч та Карлос Альберто Паррейра, які виводили свої національні команди на ЧС 5 разів, проте не всі з них через кваліфікацію.

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