"Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы.

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Он построил сильную коллективом команду, независимо от того, кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты – не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину", – поделился Костеноглу в комментарии Футбол News.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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