Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал список из 23 игроков, которые смогут сыграть в товарищеской встрече против Кипра.

Наставник сборной Украины оставил вне заявки Сергея Сидорчука, Александра Тимчика и Романа Безуса, сообщает официальный сайт УАФ. Добавим, что Александр Зинченко наконец-то вернулся в заявку команды – Саша пропустил предыдущие спарринги, поскольку на тот момент еще не вернулся из расположения Манчестер Сити.

Украина – Кипр: анонс товарищеского матча

Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Судаков, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Зинченко, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Беседин.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

Збірна України, якої не буде на Євро-2020 – лідер Динамо, Коноплянка і найкращий бомбардир УПЛ