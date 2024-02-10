"Несколько лет назад сборная Грузии играла в Лиге D, а сейчас это команда Лиги B, что свидетельствует о том, что грузинский футбол на правильном пути.

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Мы с нетерпением ждем встречи с хорошими командами – Украиной, Чехией, Албанией. Это будет тяжелая группа, но мы учимся в таких матчах", – цитирует Саньоля официальный сайт грузинской футбольной федерации.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф будет состоять из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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