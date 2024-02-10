"Декілька років тому збірна Грузії грала в Лізі D, а зараз це команда Ліги B, що свідчить про те, що грузинський футбол на правильному шляху.

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Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з хорошими командами – Україною, Чехією, Албанією. Це буде важка група, але ми вчимося в таких матчах", – цитує Саньйоля офіційний сайт грузинської футбольної федерації.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф складатиметься з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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