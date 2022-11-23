"У нас была тактика не заходить слишком высоко, но и не опускаться слишком низко. Все дело в одном или двух положениях вне игры в первом тайме. Разрешить им зажимать нас в защите и ждать – мы не смогли бы делать это всю игру. К сожалению, в начале наши двое нападающих недостаточно прессинговали двух центральных защитников и Паредеса, во втором тайме все было лучше.

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Иногда у соперника не лучшая мотивация, это нормально, у нас тоже такое случалось, когда мы играли с более слабыми командами. Некоторые люди не понимают, но вы можете представить себе, что когда вы играете против Саудовской Аравии, мотивация отличается от игры против Бразилии.

Все звезды на небе сошлись для нас, но не забывайте, что Аргентина по-прежнему фантастическая команда. Это футбол, иногда случаются совершенно безумные вещи. Можем хорошо отпраздновать 20 минут и все – впереди две игры. Когда приезжаешь на чемпионат мира, нужно верить в себя, в футболе может произойти всякое. Думаю, Аргентина выйдет из группы и станет чемпионом", – цитирует Ренара Eurosport.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется