"У нас була тактика не заходити надто високо, але й не опускатися занадто низько. Вся справа в одному або двох положеннях поза грою в першому таймі. Дозволити їм затискати нас у захисті і чекати – ми не змогли б робити це усю гру. На жаль, на початку наші двоє нападників недостатньо пресингували двох центральних захисників і Паредеса. У другому таймі все було краще.

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іноді у суперника не найкраща мотивація, це нормально, у нас теж таке траплялося, коли ми грали зі слабшими командами. Деякі люди не розуміють, але ви можете собі уявити, що коли ви граєте проти Саудівської Аравії, мотивація відрізняється від гри проти Бразилії.

Всі зірки на небі зійшлися для нас, але не забувайте, що Аргентина, як і раніше, фантастична команда. Це футбол, іноді трапляються абсолютно божевільні речі. Можемо добре відсвяткувати 20 хвилин і все – попереду ще дві гри. Коли приїжджаєш на чемпіонат світу, потрібно вірити у себе, у футболі може статися всяке. Думаю, Аргентина вийде із групи і стане чемпіоном", – цитує Ренара Eurosport.

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