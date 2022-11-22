Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча
14:58 - Читати українською
Аргентина – Саудовская Аравия в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Салех Аль-Шехрі 48’
48’ Салех Аль-Шехрі
Аргентина в первом тайме оправдала статус одного из фаворитов ЧМ-2022. Месси уже на 10-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. Еще несколько голов "альбиселесте" отменили из-за офсайдов. Словом, ничто не предвещало проблем.
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Однако после перерыва Саудовская Аравия сумела изменить ситуацию. В течение 5 минут Мартинес был вынужден дважды доставать мяч из собственных ворот. Хотя времени до конца матча оставалось достаточно, Аргентина так и не смогла спасти хотя бы ничью.
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