Аргентина в первом тайме оправдала статус одного из фаворитов ЧМ-2022. Месси уже на 10-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. Еще несколько голов "альбиселесте" отменили из-за офсайдов. Словом, ничто не предвещало проблем.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется

Однако после перерыва Саудовская Аравия сумела изменить ситуацию. В течение 5 минут Мартинес был вынужден дважды доставать мяч из собственных ворот. Хотя времени до конца матча оставалось достаточно, Аргентина так и не смогла спасти хотя бы ничью.