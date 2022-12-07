"Это историческое событие для Марокко и всей Африки! С 2010 года ни одна африканская команда не доходила до четвертьфинала чемпионата мира. Мы говорили о том, что едем представлять африканский континент, и наш уровень вырос. Вы могли видеть это по тактике. Мы ничего не дали создать испанцам.

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Самым главным было выложиться на максимум и ни о чем не жалеть. В конце нам нужно было немного удачи. Но мы знали, что у нас есть отличный голкипер, один из лучших в мире, который сможет вывести нас в четвертьфинал", – сказал Реграги в эфире BeInSports.

Напомним, основное и дополнительное время матча Марокко – Испания завершилось без голов, а в серии послематчевых пенальти Ясин Буну отразил два удара, еще однажды испанцы пробили в штангу. В четвертьфинале ЧМ-2022 подопечные Валида Реграги сыграют против Португалии.

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