"Це історична подія для Марокко та для всієї Африки! З 2010 року жодна африканська команда не доходила до чвертьфіналу чемпіонату світу. Ми говорили про те, що їдемо представляти африканський континент, і наш рівень зріс. Ви могли бачити це за тактикою. Ми нічого не дали створити іспанцям.

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Найголовнішим було викластися на максимум і ні про що не шкодувати. Наприкінці нам потрібно було трохи удачі. Але ми знали, що у нас є чудовий голкіпер, один із найкращих у світі, який зможе вивести нас до чвертьфіналу", – сказав Реграгі в ефірі BeInSports.

Нагадаємо, основний та додатковий час матчу Марокко – Іспанія завершився без голів, а в серії післяматчевих пенальті Ясін Буну відбив два удари, ще одного разу іспанці пробили в стійку. У чвертьфіналі ЧС-2022 підопічні Валіда Реграгі зіграють проти Португалії.

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