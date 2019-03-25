Наставник Люксембурга Хольц: В действиях сборной Украины чувствуется, что все это спланировано и организовано

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц поделился мнением о сборной Украины накануне матча отбора на Евро-2020.

"После победы над Литвой нам нужно опуститься на землю. Я убежден, что Украина, Сербия и Португалия будут бороться за первые два места в нашей группе. Но и мы будем бороться на протяжении всех 90 минут.

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Абсолютно не согласен, что бывший большой игрок становится отличным тренером. Теперь Шевченко, несомненно, имеет навыки работы тренером, все видят, как играет его команда.

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Но у футболистов есть большой тренировочный багаж, который они получают в таких клубах, как Динамо или Шахтер. Шевченко строит быструю игру через движение в зоне атаки. Чувствуется, что все это спланировано и организовано", – цитирует Хольца wort.lu.