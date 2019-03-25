Наставник Люксембургу Хольц: В діях збірної України відчувається, що все це сплановане і організоване

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц поділився думкою про збірну України напередодні матчу відбору на Євро-2020.

"Після перемоги над Литвою нам потрібно опуститися на землю. Я переконаний, що Україна, Сербія і Португалія будуть боротися за перші два місця в нашій групі. Але і ми будемо боротися протягом усіх 90 хвилин.

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Абсолютно не згоден, що колишній великий гравець стає відмінним тренером. Тепер Шевченко, безсумнівно, має навички роботи тренером, всі бачать, як грає його команда.

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Але у футболістів є великий тренувальний багаж, який вони отримують в таких клубах, як Динамо чи Шахтар. Шевченко будує швидку гру через рух у зоні атаки. Відчувається, що все це сплановане і організоване", – цитує Хольца wort.lu.