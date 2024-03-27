Главный тренер сборной Исландии Аге Харейде прокомментировал поражение от Украины в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.

"Был хороший первый тайм, мы выигрывали 1:0. Имели шансы забить в начале второго тайма. Но украинцы очень рано забили нам после перерыва.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов

Мы пытались как-то удержать результат, опустились ниже, начали играть ближе к своим воротам и пропустили во второй раз. Но в целом это был неплохой и равный матч.

Во втором тайме вышел Зинченко, который сильно повлиял на игру. Это очень хороший футболист из Арсенала. Он действительно изменил игру сборной Украины. Если бы мы проиграли кому-то другому, было бы обиднее.

Мы только строим свою команду. У нас много молодых футболистов. У сборной Украины также молодая команда. Скоро у нас будет Лига наций. Будем смотреть в будущее", – сказал Харейде в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Исландии в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 разбила Израиль (4:1), однако в решающем противостоянии не удержала победу над Украиной (1:2) и потеряла шанс поехать на европейское первенство в Германию.

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