Головний тренер збірної Ісландії Аге Харейде прокоментував поразку від України у фінальному матчі плей-офф за вихід на Євро-2024.

"Був хороший перший тайм, ми вигравали 1:0. Мали шанси забити на початку другого тайму. Але українці дуже рано забили нам після перерви.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів

Ми намагалися якось утримати результат, опустилися нижче, почали грати ближче до своїх воріт і пропустили вдруге. Але загалом це був непоганий та рівний матч.

У другому таймі вийшов Зінченко, який сильно вплинув на гру. Це дуже хороший футболіст з Арсенала. Він справді змінив гру збірної України. Якби ми програли комусь іншому, було б прикріше.

Ми лише будуємо свою команду. У нас багато молодих футболістів. У збірної України також молода команда. Скоро ми матимемо Лігу націй. Дивитимемося в майбутнє", – сказав Харейде у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна Ісландії у півфіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024 розбила Ізраїль (4:1), однак у вирішальному протистоянні не втримала перемогу над Україною (1:2) і втратила шанс поїхати на європейську першість у Німеччину.

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