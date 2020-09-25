"После матча с Динамо важно продолжать хорошо выступать в чемпионате. Поражение от киевлян сказывалось на команде на время, это логично. Но сейчас приближается новый матч. От нас зависит, как справиться с этим и набрать очки.

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Кумс и Чакветадзе продолжают свое восстановление. Кумс по прежнему испытывает серьезный дискомфорт. Мышечная травма – это серьезно, мы не должны спешить. Мы очень ждем Чакветадзе, он стремится играть. Но телу требуется восстановление. Мы рады, что у него не такая тяжелая травма. Все могло быть хуже. Роман Яремчук травмировался в матче с Динамо, есть проблемы у Депуатра, Оджиджа-Офоэ готов не на 100%. Мы должны радоваться, что у нас есть по два игрока на каждую позицию, поэтому мы можем выпустить на поле сильную команду.

Я всегда концентрирую внимание на следующем матче, поэтому встреча против Лувена в чемпионате сейчас для меня важнее, чем предстоящая игра против Динамо. Но с воскресенья матч против киевлян станет более важным. Мы стараемся двигаться от матча к матчу", – цитирует Де Декера официальный сайт Гента.

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