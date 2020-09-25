"Після матчу з Динамо важливо продовжувати добре виступати в чемпіонаті. Поразка від киян позначалося на команді на якийсь час, це логічно. Але зараз наближається новий матч. Від нас залежить, як впоратися з цим і набрати очки.

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Кумс і Чакветадзе продовжують своє відновлення. Кумс як і раніше відчуває серйозний дискомфорт. М'язова травма – це серйозно, ми не повинні поспішати. Ми дуже чекаємо Чакветадзе, він прагне грати. Але тілу потрібне відновлення. Ми раді, що у нього не така важка травма. Все могло бути гірше. Роман Яремчук травмувався в матчі з Динамо, є проблеми у Депуатра, Оджіджа-Офое готовий не на 100%. Ми повинні радіти, що у нас є по два гравці на кожну позицію, тому ми можемо випустити на поле сильну команду.

Я завжди концентрую увагу на наступному матчі, тому зустріч проти Лувена в чемпіонаті зараз для мене важливіша, ніж майбутня гра проти Динамо. Але з неділі матч проти киян стане найважливішим. Ми намагаємося рухатися від матчу до матчу", – цитує Де Декера офіційний сайт Гента.

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