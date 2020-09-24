Київське Динамо здобуло комфортну гостьову перемогу над Гентом (2:1) у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Бельгійські ЗМІ опускають руки та пишуть про місію неможливу в Києві.

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Кампанія "буйволів" у Лізі чемпіонів, схоже, завершиться на стадії четвертого кваліфікаційного раунду. Гент поступився вдома київському Динамо і тепер має небагато шансів, аби пробитись до групового етапу. Якщо команда Де Декера не зможе покращити свій рівень, то матч-відповідь ризикує перетворитись у звичайну формальність.

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Господарів приголомшив швидкий гол Супряги, який спочатку скасували через офсайд, але втрутився VAR... Далі – ще гірше, адже Яремчук був змушений покинути поле через травму. Лише в середині першого тайму "буйволам" вдалося пересунути гру ближче до воріт суперника. Безус прицілювався здалеку – це був перший небезпечний момент у Гента. Зрештою, тиск господарів завершився голом Кляйндінста, який замінив Яремчука.

Утім, після вилучення Безуса все зламалось. Господарі втратили впевненість у собі, а кияни володіли ініціативою, не створюючи при цьому хороших нагод. Лише на 78-й хвилині чисельною більшістю скористався Де Пена. Неприємний рахунок після першого матчу – в Україні доведеться забивати щонайменше двічі.

FT 1-2 | Een efficiënt Dynamo Kyiv bezorgt ons een heel lastige uitgangspositie voor de terugwedstrijd. #gntdyn #UCL #kaagent pic.twitter.com/kqt4f8NWiH — KAA Gent (@KAAGent) September 23, 2020

HLN: Київське Динамо – зовсім не велика команда

Гент дуже далекий від групового етапу ЛЧ після першої зустрічі з Динамо. Українці перемогли з рахунком 1:2 на Геламко Арена. Команда Луческу тепер – безапеляційний фаворит протистояння. Завдання "буйволів" у Києві можна порівняти з пошуками Святого Грааля – майже неможливо.

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Сумно, адже київське Динамо зовсім не велика команда. Гент сам накликав на себе біду, почавши занадто обережно... як просив Де Декер. Куди поділась пристрасть і безстрашний футбол? Господарі опустились занадто низько. Понад півгодини довелося чекати першого пострілу по воротах гостей. До цього часу вони вже перемагали, забив Супряга.

Прикро ще й тому, що Гент видав гідний відрізок в кінці першого тайму, зрівнявши рахунок. Нерозумний Безус отримав дві жовті за три хвилини, а Де Пена виписав смертний вирок господарям. Остання крапля бельгійського натхнення повністю зникла, як і 30 мільйонів євро. Нас чекає Ліга Європи та призначення нового тренера. Геламко Арена жадає побачити нову сильну особистість.

Sporza: Ліга чемпіонів майже недосяжна

У матчі між віце-чемпіонами Бельгії та України ключовим виявився швидкий м'яч гостей на 9-й хвилині. Караваєв з Буяльським розірвали правий фланг оборони Гента, а Супряга провів найлегший гол у кар'єрі. "Буйволи" отямились приблизно через півгодини і навіть зуміли відновити паритет. Кіпер Днамо помилився на виході, дозволивши Кляйндінсту вразити порожні ворота.

Це був промінь надії, але два невчасні підкати Безуса все зіпсували. Понад півгодини Генту довелося грати в меншості. Динамо не сильно напружувалось, однак Де Пені посприяло везіння. Уругваєць отримав м'яча на вбивчій позиції після рикошету. 1:2 майже не залишає бельгійському клубу шансів. Щоб осінь в Лізі чемпіонів стала реальністю, потрібно забивати в Києві... два рази, не менше. Мрія про ЛЧ – майже недосяжна.

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