Нидерландский полузащитник Гента Джордан Ботака верит в проход своей команды в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.

"Мы сможем через неделю сделать то, что вчера сделало Динамо. Надо только забить два гола, как киевляне. Это возможно.

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Хочу еще много раз услышать гимн Лиги чемпионов в Генте", – сказал Ботака в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в первом поединке квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов бельгийцы на своем поле уступили "бело-синим" со счетом 1:2. Ответный матч состоится уже 29 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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