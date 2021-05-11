"Я хотел вернуться, это решение было принято от чистого сердца. Сейчас мы идем к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить этот сезон как можно лучше.

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Когда сезон завершится, я покину команду и подумаю о других вещах. Здесь я не только тренирую, но и теряю свое здоровье. Конечно, со всеми в команде я сохраню прекрасные отношения. В футболе никогда нельзя говорить никогда", – цитирует Якини tuttomercatoweb.

К слову, Джузеппе возглавил Фиорентину в конце марта, заменив на тренерском мостике Чезаре Пранделли. "Фиалки" после 35-ти туров Серии А расположились на 13-й позиции.

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