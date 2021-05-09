Португалец желает видеть в Роме Эрика Дайера и Пьера-Эмиля Хьойберга, однако Тоттенхэм не намерен отпускать своих игроков.

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"Мы не станем продавать ни одного из этих игроков. Конечно, новый тренер скажет свое слово, но кто бы ни пришел, он не захочет их отпускать. Оба игрока невероятно важны для команды, и вряд ли это изменится", – отметил неназванный источник из Тоттенхэма в комментарии The Sun.

Напомним, что Жозе Моуринью официально возглавит Рому с нового сезона. К концу нынешней кампании с командой будет работать его соотечественник Паулу Фонсека.

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