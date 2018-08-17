Наставник Браги Абель Феррейра: Мы играли лучше соперника в обоих матчах

Главный тренер Браги Абель Феррейра прокомментировал вылет своей команды от Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Первое, что нужно сделать – взять на себя ответственность за вылет из еврокубков. В обоих матчах мы играли лучше соперника, но в футболе случаются подобные вещи. Не всегда команда, которая играет лучше, побеждает, мы должны это принять.

Эта неудача должна нас объединить. Сейчас нам трудно, ведь мы действительно очень хотели пройти дальше. Мы играли намного лучше соперника и создали много моментов, но сегодня удача не на нашей стороне.

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Мы должны не опускать головы. Повторюсь, это поражение должно нас обьединить. Надо думать о восстановлении игроков ", – цитирует Феррейру официальный сайт Браги.