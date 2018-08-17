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Наставник Браги Абель Феррейра: Мы играли лучше соперника в обоих матчах

11:10 112 Читати українською
Наставник Браги Абель Феррейра: Мы играли лучше соперника в обоих матчах
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Главный тренер Браги Абель Феррейра прокомментировал вылет своей команды от Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Первое, что нужно сделать – взять на себя ответственность за вылет из еврокубков. В обоих матчах мы играли лучше соперника, но в футболе случаются подобные вещи. Не всегда команда, которая играет лучше, побеждает, мы должны это принять.

Эта неудача должна нас объединить. Сейчас нам трудно, ведь мы действительно очень хотели пройти дальше. Мы играли намного лучше соперника и создали много моментов, но сегодня удача не на нашей стороне.

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Мы должны не опускать головы. Повторюсь, это поражение должно нас обьединить. Надо думать о восстановлении игроков ", – цитирует Феррейру официальный сайт Браги.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
Матч окончен
2 : 2
Заря
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Брага - Заря Заря Заря Брага Брага Лига Европы Абель Феррейра Абель Феррейра
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