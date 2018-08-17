Наставник Браги Абель Феррейра: Ми грали краще за суперника в обох матчах

Головний тренер Браги Абель Феррейра прокоментував виліт своєї команди від Зорі у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Перше, що потрібно зробити – взяти на себе відповідальність за виліт з єврокубків. У обох матчах ми грали краще за суперника, але у футболі трапляються подібні речі. Не завжди команда, яка грає краще, перемагає, ми маємо це прийняти.

Ця невдача має нас з'єднати. Зараз нам важко, адже ми дійсно дуже хотіли пройти далі. Ми грали набагато краще за суперника і створили багато моментів, але сьогодні вдача не на нашому боці.

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Ми повинні не опускати голови. Повторюсь, ця поразка має нас з'єднати. Треба думати про відновлення гравців", – цитує Феррейру офіційний сайт Браги.