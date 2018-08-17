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Наставник Браги Абель Феррейра: Ми грали краще за суперника в обох матчах

11:10 379 Читать на русском
Наставник Браги Абель Феррейра: Ми грали краще за суперника в обох матчах
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Головний тренер Браги Абель Феррейра прокоментував виліт своєї команди від Зорі у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Перше, що потрібно зробити – взяти на себе відповідальність за виліт з єврокубків. У обох матчах ми грали краще за суперника, але у футболі трапляються подібні речі. Не завжди команда, яка грає краще, перемагає, ми маємо це прийняти.

Ця невдача має нас з'єднати. Зараз нам важко, адже ми дійсно дуже хотіли пройти далі. Ми грали набагато краще за суперника і створили багато моментів, але сьогодні вдача не на нашому боці.

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Ми повинні не опускати голови. Повторюсь, ця поразка має нас з'єднати. Треба думати про відновлення гравців", – цитує Феррейру офіційний сайт Браги.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Брага - Зоря: Четвер 16 серпня 2018

Брага
Матч завершено
2 : 2
Зоря
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Брага - Зоря Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи Абель Феррейра Абель Феррейра
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