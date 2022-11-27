"Это из-за всего того, как мы живем, потому что за нас переживают семьи, наши друзья. Это трудно понять в других культурах и других странах. Но в нашей стране это не так. Когда ты выходишь, зная, что все или ничего, играть становится очень сложно. Аргентинские болельщики замечательные, мы им благодарны, однако играть в этой футболке гораздо сложнее, чем в другой.

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Слезы – это отражение того, что вы действительно ощущаете, находясь здесь. Конечно, надо бы иметь чуть больше здравого смысла и знать, что это лишь футбольный матч. Я не разделяю ощущение, что ты играешь больше чем футбольный матч", – сказал Скалони.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии. Победа над Мексикой стала для Лионеля Скалони дебютной на чемпионатах мира в статусе тренера.

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