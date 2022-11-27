"Це через все, як ми живемо, тому що за нас переживають сім'ї, наші друзі. Це важко зрозуміти в інших культурах та інших країнах. Але у нашій країні це не так. Коли ти виходиш, знаючи, що все або нічого, то грати стає дуже складно. Аргентинські вболівальники чудові, ми їм вдячні. Проте грати у цій футболці набагато складніше, ніж в іншій.

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Сльози – це відображення того, що ви справді відчуваєте, перебуваючи тут. Звичайно, треба було б мати трохи більше здорового глузду і знати, що це лише футбольний матч. Я не поділяю відчуття, що ти граєш більше ніж футбольний матч", – сказав Скалоні.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЧС-2022 Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії. Відтак, перемога над Мексикою стала для Ліонеля Скалоні дебютною на чемпіонатах світу в статусі тренера.

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