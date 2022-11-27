Наставник Аргентини пояснив, чому розплакався після другого гола в матчі з Мексикою
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розповів про емоційну складову матчів чемпіонату світу.
"Це через все, як ми живемо, тому що за нас переживають сім'ї, наші друзі. Це важко зрозуміти в інших культурах та інших країнах. Але у нашій країні це не так. Коли ти виходиш, знаючи, що все або нічого, то грати стає дуже складно. Аргентинські вболівальники чудові, ми їм вдячні. Проте грати у цій футболці набагато складніше, ніж в іншій.
Аргентина – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу з розкішним ударом Мессі
Сльози – це відображення того, що ви справді відчуваєте, перебуваючи тут. Звичайно, треба було б мати трохи більше здорового глузду і знати, що це лише футбольний матч. Я не поділяю відчуття, що ти граєш більше ніж футбольний матч", – сказав Скалоні.
Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЧС-2022 Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії. Відтак, перемога над Мексикою стала для Ліонеля Скалоні дебютною на чемпіонатах світу в статусі тренера.
Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом