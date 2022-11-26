Аргентина обыграла Мексику в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина – Мексика в этой новости на "Футбол 24".

Первая половина встречи прошла фактически без острых моментов, но после перерыва Аргентина больше давила и повела в счете. Ди Мария отдал в центр перед штрафной на Месси, а Лео никто не держал. Удар в дальний угол – 1:0!

Аргентина победила Мексику в матче за жизнь на ЧМ-2022 – Месси вытащил "альбиселесте" голом и ассистом

Мексика после пропущенного гола пошла большими силами вперед и не успевала закрывать сзади. "Альбиселестес" смогли воспользоваться этим, забив после розыгрыша углового. Месси получил мяч на левом фланге, отдал на Энцо Фернандеса, вошедшего в штрафную и классным ударом поразил дальнюю девятку.

Таким образом, Аргентина набрала 3 очка и поднялась на второе место в группе, обогнав Саудовскую Аравию (обыгравшая "альбиселестес" в первом туре). Мексика с 1 баллом осталась на последней позиции.