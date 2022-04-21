Защитник Динамо искренне благодарен людям, которые с оружием в руках пошли защищать нашу свободу.

Во время пресс-конференции Александр Караваев не смог сдержать слез, благодаря наших героических воинов.

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Динамо помогает ВСУ не только словом, но и делом. Киевляне получили разрешение уехать за границу для проведения ряда благотворительных матчей с европейскими клубами. Вырученные средства передаются на различные нужды Украины в военное время.

Следующим соперником Динамо должна стать дортмундская Боруссия, матч против которой запланирован на 26 апреля.

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