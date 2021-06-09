"Существуют люди, которые занимаются и участвуют в кампаниях дискредитации. Несмотря на то, что Шахтер собирал полные трибуны ОСК Металлист на матчах Лиги чемпионов, в Харькове к "горнякам" не очень хорошее отношение. В ультрас-среде категорически не воспринимают Шахтер. В свое время я прилагал огромные усилия, чтобы маргиналы и экстремисты, которые есть в каждом фан-движении, не совершали актов вандализма в отношении магазина, автобуса, футболистов Шахтера.

Такими слухами люди пытаются перевести этот фон на нас. Потому что Кривенцов играл и работал в Шахтере. Это потому мы причастны к Шахтеру? А главный тренер наших уважаемых коллег из Металла тоже много лет отыграл в Шахтере. И что?

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Да, мы взяли нескольких футболистов из Шахтера, но харьковских. Например, Дима Крыськив. Поэтому люди балуются, лишь бы что сказать. Я в фейсбуке отвечал одному болельщику на претензию по поводу баннера. Мол, мы разместили матчевую афишу на доме, владельцем которого является депутат от ОПЗЖ. Все, нас уже в ОПЗЖ записали. На чужой роток не накинешь платок.

Ну мало ли идиотов? Люди сидят дома на диване, в жизни скворечника не прибили, а выдумывают такие вещи. Мы не имеем никакого отношения к Шахтеру. Я знаком с руководством клуба, владельцем, глубоко их уважаю, но мы не находимся в каких бы то ни было отношениях с донецким клубом", – резюмировал Стороженко в интервью Tribuna.

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