Вице-президент Шахтера Борис Колесников написал открытое письмо, в котором заявил об уходе из донецкого клуба, где провел более двух десятков лет.

"Больше 20 лет я провел с Шахтером в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную Донбасс Арену, но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков.

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Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: Шахтер сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев. Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента Шахтера. Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью Шахтера на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в Шахтер, за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом Шахтера и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион Шахтер, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть Шахтер с победного пути!" – цитирует Колесникова официальный сайт Шахтера.

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