"Мы хорошо начали, а потом пропустили тот гол с пенальти. Сейчас уже неважно, был он или нет. Мы сразу пропустили еще и второй гол. Нельзя позволять себе это на таком уровне против такой команды. Мы должны поздравить Аргентину и готовиться к следующему матчу.

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Нас убил пенальти и быстро пропущенный второй гол. Вернуться в такой матч сложно, еще и соперник очень сильный. Что ж, мы должны быть реалистами. Думаю, что перед турниром вся нация радовалась бы возможному третьему месту. К сожалению, мы все мечтали о золоте, но вышло так. Будем верить, что заберем бронзу", – цитирует Майера 24sata.

Напомним, сегодня свой матч проведут Франция и Марокко, которые определят вторых финалиста и участника поединка за третье место ЧМ-2022.

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