"Ми добре почали, а потім пропустили той гол з пенальті. Зараз вже неважливо, був він чи ні. Ми відразу пропустили ще й другий гол. Не можна дозволяти собі це на такому рівні проти такої команди. Ми маємо привітати Аргентину та готуватися до наступного матчу.

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Нас убив пенальті та швидко пропущений другий гол. Повернутись у такий матч складно, ще й суперник дуже сильний. Що ж, ми маємо бути реалістами. Гадаю, що перед турніром вся нація раділа б можливому третьому місцю. На жаль, ми всі мріяли про золото, але вийшло так. Будемо вірити, що заберемо бронзу", – цитує Майєра 24sata.

Нагадаємо, сьогодні свій матч проведуть Франція і Марокко, які визначать других фіналіста та учасника поєдинку за третє місце ЧС-2022.

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