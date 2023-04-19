"Разве не прекрасно, что Вест Хэм считается фаворитом на победу в Лиге конференций? Сейчас разыгрываются только три еврокубка, и для нас многое значит тот факт, что люди считают нас фаворитами на победу в одном из них.

Удар по чемпионским амбициям в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 2:2

Мы участвовали в еврокубках в прошлом сезоне, и получили бесценный опыт. В прошлом году у игроков не было этого опыта, а теперь он есть, и они умеют реагировать на еврокубковые игры. Теперь мы должны заслужить право стать полуфиналистами турнира", – цитирует Мойеса ВВС.

"Молотобойцы" выигрывали свой последний трофей – Кубок Англии – в 1980 году. Всего же в истории лондонского клуба есть только 4 трофея: 3 Кубка Англии и Кубок обладателей Кубков 1965 года.

Первый матч между Гентом и Вест Хэмом завершился вничью 1:1. Ответная встреча состоится в четверг, 20 апреля.

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