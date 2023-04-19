"Хіба не чудово, що Вест Хем вважається фаворитом на перемогу в Лізі конференцій? Зараз розігруються тільки три єврокубка, і для нас багато значить той факт, що люди вважають нас фаворитами на перемогу в одному з них.

Удар по чемпіонських амбіціях у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 2:2

Ми брали участь у єврокубках минулого сезону, і отримали безцінний досвід. Минулого року гравці не мали досвіду, а тепер мають і вміють реагувати на єврокубкові ігри. Тепер ми повинні заслужити право стати півфіналістами турніру", – цитує Мойєса ВВС.

"Молотобійці" вигравали свій останній трофей – Кубок Англії – у 1980 році. Загалом же в історії лондонського клубу є тільки 4 трофеї: 3 Кубка Англії та Кубок володарів Кубків 1965 року.

Перший матч між Гентом і Вест Хемом завершився внічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 20 квітня.

АПЛ: Арсенал віддав очки з Вест Хемом – конкурент Зінченка проспав героя, Сака не забив пенальті, загадка Жезуса