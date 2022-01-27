23-летнего футболиста задержали в Уругвае по дороге на товарищеский поединок между Пеньяролем и Насьоналем Монтевидео, информирует Marca .

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Автомобиль Скьяппакассе остановили для плановой проверки, но нервное поведение игрока смутило полицию, устроившую обыск в авто. В нем были обнаружены 9-мм пистолет, восемь патронов и одна таблетка с наркотиками. Всех 4-х человек, находившихся в машине, задержали правоохранители для дальнейшего прояснения ситуации.

Изъятие огнестрельного оружия



Четыре человека задержаны в ходе официальной проверки, проведенной на 81 км Интербалнеарийского маршрута.



‍♂️ Оперативно совместно с п.п. 5-й | GRT Канелонес и @DNPCaminera #DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc – Национальное управление дорожной полиции (@DNPCaminera) 26 января 2022 г.

К слова, Николас является воспитанником мадридского Атлетико, но за основную команду "матрасников" не провел ни одного поединка. В октябре 2020 года Скьяппакассе отпустили в Сассуоло за 300 тысяч евро. В Италии он сыграл два матча, а "нероверди" на полгода отдали его в аренду в Пеньяроль. В этом сезоне вингер не имеет игровой практики.

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