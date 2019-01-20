Наполи в зрелищном матче победил Лацио

Наполи на Сан-Паоло победил Лацио в рамках 20-го тура Серии А и продолжил погоню за Ювентусом.

Италия, Серия А, 20-й тур

Наполи – Лацио – 2:1

Голы: Кальехон, 34, Милик, 37 – Иммобиле 65

Удаление: Ачерби, 70 (вторая желтая карточка)

Наполи подходил к матчу с Лацио с большими кадровыми проблемами. Неаполитанцам в матче против римлян по разным причинам не смогли помочь Инсинье, Кулибали, Аллан и Гамшик.

Хозяева с первых минут взяли мяч в свои ноги, но первыми могли отличиться Лацио, однако Милинкович-Савич потерял хорошую возможность для взятия ворот на 6-й минуте. Наполи мог ответить уже через 7 минут, но после выстрела Милика мяч попал в каркас ворот, который еще не раз спасет гостей в этой встрече. На 23-й минуте все тот же польский форвард был близок к голу, но Стракоша в прекрасном сейве вытащил кожаного из угла ворот.

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На 34-й минуте Стракоша уже был доставал мяч из сетки собственных ворот. Мертенс выкатил мяч на Кальехона, который сильно и точно пробил в ближний, "вратарский угол" – голкипер гостей не успел среагировать на мощный удар испанца. Уже через 3 минуты Милик во второй раз огорчил Томаса, выполнив просто идеальный удар со штрафного. Наполи в первом тайме выглядел солиднее, увереннее и заслуженно побеждал Лацио со счетом 2:0 после первой 45-минутки.

После перерыва подопечные Симоне Индзагистали более активно играть в атаке, однако Наполи и дальше держал матч под своим контролем. На 58-й минуте Руис классно пробил из-за пределов штрафной, но второй раз за матч мяч попал в перекладину. Лацио мог сразу же ответить голом, но после удара Иммобиле блестяще спас Мерет, вытащив мяч из левого нижнего угла ворот. А через 4 минуты после каркаса Руиса Кальехон уже испробовал на прочность перекладину ворот Стракоши. Невероятное везение Лацио.

Римляне смогли отличиться на экваторе второго тайма усилиями дуэта Корреа-Иммобиле. У Лацио появилась психологическое преимущество, однако приподнятое настроение гостей закончилось уже на 70-й минуте, когда Ачерби сфолил против Кальехона и получил вторую желтую карточку. После этого Наполи снова взял поединок под свой контроль, имел несколько возможностей для того, чтобы увеличить свои преимущество, но встреча так и закончилась минимальной победой Наполи со счетом 2:1. Хотя неаполитанцы могли забивать и три, и четыре гола, если бы использовали ряд своих роскошных моментов.

После этого матча Наполи продолжает погоню за Ювентусом, а Рома обогнала Лацио, опустив римлян на пятое место.