Наполи требует у ПСЖ сумасшедшую сумму за Инсинье

ПСЖ хочет подписать Лоренцо Инсинье, но Наполи хочет получить за футболиста немалые деньги.

Наполи готов отпустить своего нападающего Лоренцо Инсинье в ПСЖ, сообщает итальянский журналист Николо Широ.

Инсинье договорился о контракте с Наполи

"Партенопейцев" еще не получали предложений по футболиста выше, чем 70-80 млн евро. Ранее из Неаполя в Париж направлялись Эсекьель Лавесси и Эдинсон Кавани.

На следующей неделе итальянцы проведут встречу с игроком и Мино Райолой и могут согласовать новый контракт до 2024 года с зарплатой 6 млн евро в год.

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