Наполі вимагає у ПСЖ божевільну суму за Інсіньє

ПСЖ прагне підписати Лоренцо Інсіньє, але Наполі хоче отримати за футболіста чималі гроші.

Наполі готовий відпустити свого нападника Лоренцо Інсіньє у ПСЖ, повідомляє італійський журналіст Ніколо Шіро.

Інсіньє домовився про контракт із Наполі

"Партенопейці" ще не отримували пропозицій щодо футболіста вище, ніж 70-80 млн євро. Раніше з Неаполя у Париж прямували Есекьєль Лавессі та Едінсон Кавані.

Наступного тижня італійці проведуть зустріч із гравцем та Міно Райолою і можуть узгодити новий контракт до 2024 року із зарплатою 6 млн євро на рік.

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