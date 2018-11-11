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Наполи сделал запрос Дженоа по Пьонтеку

10:10 0 Читати українською
Наполи сделал запрос Дженоа по Пьонтеку
Кшиштоф Пьонтек / ФК Дженоа

Форвард Дженоа Кшиштоф Пьонтек может перейти в Наполи. "Партенопейцы" сделали запрос по поляку.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис контактировал со своим коллегой из Дженоа Энрико Прециози по Кшиштофу Пьонтеку, сообщает Corrierre dello Sport. Прециози сообщил, что форвард зимой не продается.

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У поляка было впечатляющее начало сезона, за 12 туров он забил 9 голов. Правда, генуэзцы после 12 туров имеют 14 очков и находятся на 14 позиции в турнирной таблице Серии А, потерпев 3 поражения подряд. Под руководством Ивана Юрич "грифоны" не выиграли еще ни одного матча и тифози уже протестовали против этого назначения.

Наполи имеет 28 очков и занимает 2 строчку в турнирной таблице чемпионата.

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