Наполі зробив запит Дженоа щодо Пйонтека

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек може перейти в Наполі. "Партенопейці" зробили запит щодо поляка.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс контактував зі своїм колегою з Дженоа Енріко Преціозі щодо Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Corrierre dello Sport. Преціозі повідомив, що форвард взимку не продається.

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Поляк мав вражаючий початок сезону, за 12 турів забивши 9 голів. Щоправда, генуезці після 12 турів мають 14 очок і перебувають на 14 позиції в турнірній таблиці Серії А та зазнали 3 поразок поспіль. Під орудою Івана Юріча "грифони" не виграли ще жодного матчу і тіфозі вже протестували проти цього призначення.

Наполі має 28 очок і займає 2 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

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