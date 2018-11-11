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Наполі зробив запит Дженоа щодо Пйонтека

10:10 129 Читать на русском
Наполі зробив запит Дженоа щодо Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / ФК Дженоа

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек може перейти в Наполі. "Партенопейці" зробили запит щодо поляка.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс контактував зі своїм колегою з Дженоа Енріко Преціозі щодо Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Corrierre dello Sport. Преціозі повідомив, що форвард взимку не продається.

Дженоа – Наполі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Поляк мав вражаючий початок сезону, за 12 турів забивши 9 голів. Щоправда, генуезці після 12 турів мають 14 очок і перебувають на 14 позиції в турнірній таблиці Серії А та зазнали 3 поразок поспіль. Під орудою Івана Юріча "грифони" не виграли ще жодного матчу і тіфозі вже протестували проти цього призначення.

Наполі має 28 очок і займає 2 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Дженоа Дженоа
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