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Наполі розтрощив Емполі

2 листопада 23:30 94 Читать на русском
Наполі розтрощив Емполі
Мертенс відзначився забитим голом / Соцмережі

В матчі 11 туру Серії А Наполі вдома розібрався зі скромним Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Наполі вдало розпочав матч і вже на 9 хвилині вийшов вперед в рахунку завдяки голу Інсіньє. А вже до перерви Мертенс подвоїв перевагу неаполітанців. Капуто по перерві відіграв один м'яч, проте Мертенс знову збільшив розрив між командами. Мілік після виходу на заміну зробив рахунок розгромним, а в компенсований час Мертенс оформив хет-трик.

Завдяки цій перемозі Наполі набрав 25 пунктів і наблизився до Ювентуса, Емполі з 6 очками залишився в зоні вильоту.

Чемпіонат Італії 2018/19, 11 тур

Наполі – Емполі – 5:1

Голи: Інсіньє, 9, Мертенс, 38, 64, 90+3, Мілік, 90 – Капуто, 58

Італія11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Емполі: П'ятниця 02 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
5 : 1
Емполі
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Наполі Наполі Емполі Емполі Італія Наполі - Емполі
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